Коригував вогонь по Яворівському полігону: СБУ викрила російського агента

Про це повідомили у відомстві, передає «Еспресо.Захід«.

За даними спецслужби, колишній працівник КДБ передавав ворогам інформацію про місця розташування ЗСУ та їх озброєння. Після чого зібрані дані (точні локації з позначками на карті) він надсилав куратору через спеціально прихований чат в телеграм-каналі.

Зрадника затримали та оголосили йому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Крім того, контррозвідники встановлюють факт ймовірної передачі інформації щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.