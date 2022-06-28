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Коригував вогонь по Яворівському полігону: СБУ викрила російського агента

коригувальник вогню по Яворівському полігону

Про це повідомили у відомстві, передає «Еспресо.Захід«.

За даними спецслужби, колишній працівник КДБ передавав ворогам інформацію про місця розташування ЗСУ та їх озброєння. Після чого зібрані дані (точні локації з позначками на карті) він надсилав куратору через спеціально прихований чат в телеграм-каналі.

Зрадника затримали та оголосили йому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Крім того, контррозвідники встановлюють факт ймовірної передачі інформації щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.

28 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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