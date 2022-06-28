Как выбрать карусель или волшебный уголок для кухни?

Компактно хранить посуду даже в небольших помещениях помогает волшебный уголок для кухни купить который легко в специализированном магазине мебельной фурнитуры. Такая конструкция повышает практичность мебели, позволяя использовать каждый миллиметр пространства с максимальной выгодой.
Волшебные уголки для кухни и их плюсы
В состав такой конструкции входят несколько корзин, расположенных друг над другом. Часть из них монтируются внутри кухонной тумбы, а остальные закрепляются на двери. Такое расположение корзин позволяет компактно складывать их друг в друга при закрывании двери. Не менее популярный вариант — кухонная карусель. Она представляет собой подвижную вертикальную конструкцию из нескольких корзин. Каждый ярус вращается вокруг оси карусели.
Магический уголок для кухни имеет много достоинств:
- помогает эффективно задействовать свободное место в углах помещения;
- отличается простотой монтажа;
- удобен в эксплуатации, позволяя компактно складывать посуду на минимальной площади;
- выдерживает большой вес;
- стоит недорого и служит в течение многих лет;
- незаметен для глаз;
- может устанавливаться внутри мебели любых размеров.
Как выбрать карусель для кухни?
Перед покупкой уголка для посуды стоить выполнить замеры мебели, которая есть на кухне. Это позволит выбрать конструкцию с нужной высотой и шириной корзин. Часть уголка монтируется на дверцы кухонной тумбы, поэтому стоит учесть направление, в котором она открывается. Для хранения небольшой посуды будет достаточно недорогой конструкции из легких сетчатых корзин. Для тяжелых кастрюль и сковородок потребуются более прочные корзины с крупными ячейками.
Плюсы покупки карусели и уголков для кухни в магазине мебельной фурнитуры
Качественный кухонный уголок должен сочетать в себе практичность и прочность, а покупать такую конструкцию лучше всего в специализированном магазине мебельной фурнитуры. Ключевыми преимуществами такого выбора являются:
- большой выбор каруселей и волшебных уголков для любой кухонной мебели;
- надежность и долговечность изделий;
- простота монтажа;
- компактность и эстетичный внешний вид;
- удобная оплата и доставка;
- помощь в подборе товара.
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