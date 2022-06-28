Как выбрать карусель или волшебный уголок для кухни?

Компактно хранить посуду даже в небольших помещениях помогает волшебный уголок для кухни купить который легко в специализированном магазине мебельной фурнитуры. Такая конструкция повышает практичность мебели, позволяя использовать каждый миллиметр пространства с максимальной выгодой.

Волшебные уголки для кухни и их плюсы

В состав такой конструкции входят несколько корзин, расположенных друг над другом. Часть из них монтируются внутри кухонной тумбы, а остальные закрепляются на двери. Такое расположение корзин позволяет компактно складывать их друг в друга при закрывании двери. Не менее популярный вариант — кухонная карусель. Она представляет собой подвижную вертикальную конструкцию из нескольких корзин. Каждый ярус вращается вокруг оси карусели.

Магический уголок для кухни имеет много достоинств:

помогает эффективно задействовать свободное место в углах помещения;

отличается простотой монтажа;

удобен в эксплуатации, позволяя компактно складывать посуду на минимальной площади;

выдерживает большой вес;

стоит недорого и служит в течение многих лет;

незаметен для глаз;

может устанавливаться внутри мебели любых размеров.

Как выбрать карусель для кухни?

Перед покупкой уголка для посуды стоить выполнить замеры мебели, которая есть на кухне. Это позволит выбрать конструкцию с нужной высотой и шириной корзин. Часть уголка монтируется на дверцы кухонной тумбы, поэтому стоит учесть направление, в котором она открывается. Для хранения небольшой посуды будет достаточно недорогой конструкции из легких сетчатых корзин. Для тяжелых кастрюль и сковородок потребуются более прочные корзины с крупными ячейками.

Плюсы покупки карусели и уголков для кухни в магазине мебельной фурнитуры

Качественный кухонный уголок должен сочетать в себе практичность и прочность, а покупать такую конструкцию лучше всего в специализированном магазине мебельной фурнитуры. Ключевыми преимуществами такого выбора являются: