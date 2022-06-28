Глава Генштабу Британії закликатиме запобігти Третій світовій

Британія та її союзники стикаються зі своїм «моментом 1937 року» після вторгнення Росії в Україну і повинні зробити все можливе, щоб запобігти новій світовій війні.

Про це новий глава Генштабу армії Британії Патрік Сандерс заявить на армійській конференції у Лондоні, повідомляє «Європейська правда», з посиланням на Sky News.

Очікується, що прем’єр-міністр Борис Джонсон цього тижня оголосить про збільшення витрат на оборону Великої Британії відповідно до зростаючих проблем безпеки.

Генерал Патрік Сандерс має намір сказати, що президент Росії Володимир Путін і його «експансіоністські амбіції» становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі жити без насильства, яку він коли-небудь знав.

Очікується, що Сандерс, який обійняв посаду головнокомандувача армією минулого місяця, скаже, що його єдиною метою є «мобілізація армії, щоб допомогти запобігти [поширенню] війни в Європі, будучи готовим воювати й перемагати разом із нашими союзниками та партнерами по НАТО».

Його попередження підтримає міністр оборони Бен Воллес, який також, як очікується, виступить на армійській конференції перед поїздкою на саміт НАТО.

Очікується, що генерал Сандерс запропонує свій погляд на загрозу, яку становить Росія, і те, як його армія адаптується, з більшою зосередженістю на боротьбі в містах і відновленні дорогих запасів зброї.