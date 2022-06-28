Геосетка: области применения, разновидности, преимущества

Геосетки — это разновидность синтетического строительного материала, который сегодня активно применяется при устройстве всех видов дорожных и спортивных покрытий, частичного или сплошного армировании мостовых, тротуаров, газонов и откосов, для разделения слоев песка и щебня, для ландшафтных работ, при возведении подпорных стен и дренажных сооружений. Единственным изготовителем разных видов геосеток в стране является киевская компания Габионы Украины.
Разновидности геосетки
Наиболее востребованный сегодня вид продукции — геосетка полипропиленовая. Кроме этого, на киевском заводе изготавливают, или в офисе компании можно заказать и купить импортного производства, следующие разновидности геосетки:
- материал нитей — полиэфир, полиамид, полиэтилен, стекловолокно, базальт;
- формо-ориентация ячеек — вытянуто-одноосная, квадратно-двухосная;
- способ закрепления узлов — плетение, вязание, проклейка, прошивка, сплавление;
- тип пропитки волокон — полимеры, битум.
Кроме этого геосетки бывают плоскими или объемными.
Преимущества геосетки
Среди преимуществ этого вспомогательного строительного материала выделяют:
- Незначительный вес рулонов, удобство транспортировки, легкость укладки.
- Великолепные прочностные характеристики, при этом отличная эластичность и подвижность ячеек.
- Устойчивость к самопроизвольному разрушению, разъеданию и гнилостному разложению — 100 %.
Стоимость геосетки доступна. Украинская продукция дешевле, но по показателям равна, а в некоторых характеристиках и лучше зарубежных аналогов.
Почему Габионы Украины: плюсы
Компания Габионы Украины — это:
- производство геосеток собственного изготовления в Киеве с 2010 года, продажа импортных геосеток с 2007 года;
- наличие всех необходимых сертификатов, патентов и разрешений;
- экспертность всех сотрудников и высокое качество работ;
- индивидуальный подход к заказчику;
- разработка или помощь в подготовке, а также участие в реализации проектов любой сложности;
- техническая поддержка на всех этапах — от начала проектирования и до окончания строительства;
- телефонные и онлайн консультации,
- неукоснительное соблюдение договорных и контрактных сроков.
Габионы Украины — эффективная защита грунтов и сохранение равновесия окружающей среды по доступным ценам!
Leave a Reply