Геосетка: области применения, разновидности, преимущества

Геосетки — это разновидность синтетического строительного материала, который сегодня активно применяется при устройстве всех видов дорожных и спортивных покрытий, частичного или сплошного армировании мостовых, тротуаров, газонов и откосов, для разделения слоев песка и щебня, для ландшафтных работ, при возведении подпорных стен и дренажных сооружений. Единственным изготовителем разных видов геосеток в стране является киевская компания Габионы Украины.

Разновидности геосетки

Наиболее востребованный сегодня вид продукции — геосетка полипропиленовая. Кроме этого, на киевском заводе изготавливают, или в офисе компании можно заказать и купить импортного производства, следующие разновидности геосетки:

материал нитей — полиэфир, полиамид, полиэтилен, стекловолокно, базальт;

формо-ориентация ячеек — вытянуто-одноосная, квадратно-двухосная;

способ закрепления узлов — плетение, вязание, проклейка, прошивка, сплавление;

тип пропитки волокон — полимеры, битум.

Кроме этого геосетки бывают плоскими или объемными.

Преимущества геосетки

Среди преимуществ этого вспомогательного строительного материала выделяют:

Незначительный вес рулонов, удобство транспортировки, легкость укладки. Великолепные прочностные характеристики, при этом отличная эластичность и подвижность ячеек. Устойчивость к самопроизвольному разрушению, разъеданию и гнилостному разложению — 100 %.

Стоимость геосетки доступна. Украинская продукция дешевле, но по показателям равна, а в некоторых характеристиках и лучше зарубежных аналогов.

Почему Габионы Украины: плюсы

Компания Габионы Украины — это:

производство геосеток собственного изготовления в Киеве с 2010 года, продажа импортных геосеток с 2007 года;

наличие всех необходимых сертификатов, патентов и разрешений;

экспертность всех сотрудников и высокое качество работ;

индивидуальный подход к заказчику;

разработка или помощь в подготовке, а также участие в реализации проектов любой сложности;

техническая поддержка на всех этапах — от начала проектирования и до окончания строительства;

телефонные и онлайн консультации,

неукоснительное соблюдение договорных и контрактных сроков.

Габионы Украины — эффективная защита грунтов и сохранение равновесия окружающей среды по доступным ценам!