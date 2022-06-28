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Геосетка: области применения, разновидности, преимущества

Геосетки — это разновидность синтетического строительного материала, который сегодня активно применяется при устройстве всех видов дорожных и спортивных покрытий, частичного или сплошного армировании мостовых, тротуаров, газонов и откосов, для разделения слоев песка и щебня, для ландшафтных работ, при возведении подпорных стен и дренажных сооружений. Единственным изготовителем разных видов геосеток в стране является киевская компания Габионы Украины.

Разновидности геосетки

Наиболее востребованный сегодня вид продукции — геосетка полипропиленовая. Кроме этого, на киевском заводе изготавливают, или в офисе компании можно заказать и купить импортного производства, следующие разновидности геосетки:

  • материал нитей — полиэфир, полиамид, полиэтилен, стекловолокно, базальт;
  • формо-ориентация ячеек — вытянуто-одноосная, квадратно-двухосная;
  • способ закрепления узлов — плетение, вязание, проклейка, прошивка, сплавление;
  • тип пропитки волокон — полимеры, битум.

Кроме этого геосетки бывают плоскими или объемными.

Преимущества геосетки

Среди преимуществ этого вспомогательного строительного материала выделяют:

  1. Незначительный вес рулонов, удобство транспортировки, легкость укладки.
  2. Великолепные прочностные характеристики, при этом отличная эластичность и подвижность ячеек.
  3. Устойчивость к самопроизвольному разрушению, разъеданию и гнилостному разложению — 100 %.

Стоимость геосетки доступна. Украинская продукция дешевле, но по показателям равна, а в некоторых характеристиках и лучше зарубежных аналогов.

Почему Габионы Украины: плюсы

Компания Габионы Украины — это:

  • производство геосеток собственного изготовления в Киеве с 2010 года, продажа импортных геосеток с 2007 года;
  • наличие всех необходимых сертификатов, патентов и разрешений;
  • экспертность всех сотрудников и высокое качество работ;
  • индивидуальный подход к заказчику;
  • разработка или помощь в подготовке, а также участие в реализации проектов любой сложности;
  • техническая поддержка на всех этапах — от начала проектирования и до окончания строительства;
  • телефонные и онлайн консультации,
  • неукоснительное соблюдение договорных и контрактных сроков.

Габионы Украины — эффективная защита грунтов и сохранение равновесия окружающей среды по доступным ценам!

28 июня, 2022 | Category: Новости

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