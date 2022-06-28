G7 допускає обмеження цін на російський газ

Країни G7 доручать своїм міністрам вивчити питання щодо встановлення обмеження ціни на російський газ – дотепер розглядалися лише прайс-кепи на нафту з РФ.

Про це пише Financial Times з посиланням на проєкт комюніке, анонімні співрозмовники Bloomberg, наближені до дискусій.

Так, лідери країн Великої Сімки досліджуватимуть можливість запровадження тимчасових обмежень на імпорт енергоносіїв. Передусім йдеться про прайс-кепи на російську нафту, що має зменшити доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго ЄС на морську нафту з РФ.

У G7 кажуть, що обмеження ціни може бути запроваджено шляхом обмеження доступу до європейських послуг, наприклад – страхування поставок російської нафти. Проте країни застерігають, що схема дуже складна і потребує інтенсивної технічної роботи. Тим паче, що така схема може зіткнутися з проблемами в ЄС, де санкції вимагають згоди всіх 27 країн-членів.

За даними співрозмовників Bloomberg, лідери G7 мають у вівторок доручити міністрам вивчити питання щодо встановлення обмеження ціни також і на російський газ. Лідери країн ЄС раніше попросили Єврокомісію розглянути обмеження на імпорт газу за певною ціною, однак деякі країни-члени побоюються спотворення ринку, а також ще більшого обмеження поставок газу з Росії у відповідь.