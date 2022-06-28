Боррель закликав відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень ЄС

Про це Боррель написав у блозі на сайті дипломатії ЄС.

«В час, коли ми пожвавлюємо розширення ЄС, ми маємо докласти зусиль для реформування процесу ухвалення рішень. Це означає скорочення сфери дії правила одностайності у зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів», — написав Боррель.

За його словами, нинішній принцип призводить до зволікання з ухваленням доленосних рішень.

«Наприкінці травня ми досягли домовленості щодо шостого пакета санкцій проти Росії. Але нам знадобився на це місяць», — нагадав Боррель.

На його думку, якщо країни ЄС знатимуть, що рішення ухвалюються більшістю голосів, у них з’явиться стимул вести переговори та шукати консенсус.

«Що більше аутсайдери вважаються успішними у своїй тактиці, тим більше поширюється ця динаміка, і тепер вето відбувається частіше, ніж торік», — підсумував Боррель.