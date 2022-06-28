Борис Джонсон: международный порядок стоит защищать, даже если это дорого обходится

Выступая на саммите G7 в Германии, британский премьер Борис Джонсон сравнил необходимость противостоять России с ситуацией во Второй мировой войне.

Он сказал, что, хотя противодействие фашизму также очень дорого стоило, оно затем привело к десятилетиям процветания и стабильности. В беседе с Би-би-си Борис Джонсон сказал, что в британской поддержке Украины очень важна «стратегическая выносливость».

«Представьте, если бы мы позволили Путину безнаказанно насильственно завладеть огромными кусками другой страны, суверенной независимой территорией. Уроки этого были бы ужасающими для всех стран бывшего Советского Союза», — сказал Борис Джонсон.

«С точки зрения экономических последствий это означало бы долгосрочную нестабильность и тревогу во всем мире», — подчеркнул он.

В интервью политической редактору Би-би-си Крису Мэйсону британский премьер не уточнил прямо, значит ли это, что позиция Британии заключается в том, что Украине необходимо вернуть все оккупированные Россией территории.

«Нельзя быть больше украинцем, чем сами украинцы, — сказал при этом Джонсон. — Я думаю, это Владимиру Зеленскому и его народу самим решать, чего они хотят, а они хотят свою землю».

В целом, как подчеркнул Джонсон, говоря о противостоянии России, цена свободы того стоит.

Джонсон провел исторические параллели, напомнив об уроках Второй мировой войны и подчеркнув, что демократиям середины прошлого века потребовалось много времени, чтобы осознать, что они должны противостоять тирании и агрессии.

«Это заняло много времени. Это было очень дорого, но принесло десятилетия и десятилетия стабильности, мирового порядка, который опирался на основанную на правилах международную систему и который стоит защищать. Это стоит защищать, это обеспечивает долгосрочное процветание», — сказал он.