101-річного ексохоронця концтабору Заксенгаузен засудили до 5 років ув’язнення

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Земельний суд у німецькому місті Нойруппін засудив 101-річного колишнього охоронця концентраційного табору «Заксенгаузен» до пʼяти років позбавлення волі. Його визнали винним у сприянні вбивств тисяч ув’язнених.

Процес тривав девʼять місяців. Обвинувачений своєї провини так і не визнав. Він стверджував, що ніколи не служив у «Заксенгаузені». А в той часовий проміжок, який був зазначеним в обвинувачувальних висновках, працював на фермі в Передній Померанії. Проте прокуратура надала документи охоронця концтабору, де імʼя, прізвище та дата народження охоронця табору повністю співпали з даними обвинуваченого.

Через зведений влітку 1936 року концентраційний табір «Заксенгаузен» до завершення Другої світової війни пройшло понад 200 тисяч ув’язнених. Серед них були політичні противники нацистського режиму, а також євреї, сінті та рома, іноземні військовополнені. Десятки тисяч їх загинули від голоду, хворіб, вимушеної праці, медичних експериментів та жорстокого поводження.