Западные компании прекратили поставки в Россию оборудования для производства лекарств

Выпуск лекарств в России оказался под угрозой из-за отказа ряда европейских производителей поставлять запчасти для оборудования фарминдустрии. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Там уточнили, что поставки в Россию прекратили компании Syntegon и GEA, хотя такие комплектующие и оборудование не попали под западные санкции, введенные из-за войны в Украине. Теперь участники рынка вынуждены копировать необходимые детали и искать альтернативных поставщиков в Китае и Индии.

Президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния сообщил, что ранее также приостановили прием заказов немецкая компания Sartorius и американская Cytiva. Однако они обещали вернуться на рынок. В марте Sartorius объявила о продолжении поставок в Россию, а задержку в исполнении заказов объяснила перестройкой логистики.