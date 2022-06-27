В українських портах заблоковано близько 80 іноземних суден

У заблокованих через російське вторгнення українських портах залишається близько 80 суден під іноземними прапорами, на яких залишаються товари.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив заступник голови Адміністрації морських портів Дмитро Барінов.

«У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин», – сказав він.

Барінов також прокоментував повідомлення щодо можливого виходу одного з суден з морського порту в окупованому Маріуполі. За його словами, ця інформація не підтвердження, адже зв’язку з судном немає.