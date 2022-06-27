В оновленій стратегії НАТО РФ класифікують як «пряму» загрозу

Саміт у Мадриді 28-30 червня знаменує собою поворотну точку в історії НАТО, головна мета якого в іспанській столиці переживе своєрідне відновлення, щоб адаптуватися до нового сценарію, — безпрецедентної війни з часів закінчення холодної війни. 30 союзників зустрічаються в стані максимальної бойової готовності та можуть не лише внести коригування до доктрини “оборони та стримування”, але й змінити роль РФ у Стратегічній концепції НАТО.

Джерело: #Букви

30 держав — членів Північноатлантичного альянсу скористаються самітом для того, щоб переорганізувати сили на випадок потенційного розростання війни в Україні, переглянути стратегію на майбутнє та активізувати національні інвестиції.

Як зазначили у штаб-квартирі у Брюсселі, попередні переговори про масштаби військової перебудови були продовжені 25 червня, водночас союзники зі східного флангу НАТО наполягають на різкому збільшенні військової присутності на своїй території.