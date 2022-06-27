В Мадриде тысячи демонстрантов-коммунистов выступили против саммита НАТО

Размахивая красными флагами с серпом и молотом, тысячи демонстрантов вышли на улицы Мадрида в воскресенье, протестуя против саммита НАТО, который пройдет в столице Испании на этой неделе.

Лидеры стран НАТО встретятся в Мадриде 29-30 июня в условиях повышенных мер безопасности на фоне беспрецедентного вызова в виде российского вторжения в Украину, с которым столкнулся Альянс.

Ожидается, что НАТО рассмотрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, против которого выступает член военно-политического блока — Турция.

Скандинавские страны подали заявку в связи с российским вторжением в Украину. Президент России Владимир Путин называет войну специальной военной операцией, которая, по его словам, частично вызвана приемом в НАТО ряд стран Восточной Европы с 1990-х годов.

«Пусть будут танки из пива и тапас», – распевали демонстранты, утверждающие, что рост оборонных расходов в Европе, к которому призывает НАТО, является угрозой миру.

По заявлениям организаторов, в марше приняли участие 5 тысяч человек, но мадридские власти оценили число участников в 2200 человек.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в газетном интервью, опубликованном в воскресенье, что участники саммита также сфокусируются на ситуации на южном фланге Европы в Африке, откуда, по его словам, Россия угрожает Европе.

«Главной темой ужина министров иностранных дел 29 июня будет южный фланг», – заявил он газете El Pais.