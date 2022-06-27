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В Израиле создана Национальная гвардия

14.12.21 появились публикации о планах генерального инспектора Полиции Израиля Коби Шабтая превратить Пограничную полицию (МАГАВ) в Национальную Гвардию («Мишмар hа-Леуми»). А 21.06.22 было опубликовано продолжение: объявлено о создании Национальной Гвардии под названием Израильская гвардия («Мишмар Исраэли»). МАГАВ будет составной, регулярной, частью этой структуры.

 

Итак, 21.06.22 премьер-министр Нафтали Беннет, министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Коби Шабтай и командующий пограничной полицией генерал-майор Амир Коэн объявили о создании Израильской гвардии в составе МАГАВ. Гвардия создается с целью укрепления внутренней безопасности Государства Израиль и личной безопасности израильских граждан. Решение о ее создании принято на основе изучения ошибок, допущенных в период проведения операции «Страж стен» (10-21.05.21).

В состав МАГАВ и Израильской гвардии войдут подразделения резервистов и добровольцев. Будет усилена и Гражданская гвардия («Мишмар Эзрахи») Полиции Израиля. Конкретно сказано следующее о составе Израильской гвардии:

    • Регулярные части МАГАВ (бойцы срочной и сверхсрочной службы), причём в прошедшем году эти части были усилены сотнями бойцов;
    • Заново создаётся резерв МАГАВ, к существующим 20 ротам добавляются ещё 26, с современным вооружением; 8 из них уже созданы;
    • Более 8,000 добровольцев («hа-Матмид») с перефирии, в 2022-2023 гг. к ним добавятся ещё 1,500; при этом до конца 2022 г. около 1,000 добровольцев, выходцев из боевых частей, войдут в состав «Передовых рот» («Плугот Ход»), в течении 2023 г. к ним добавятся ещё 1,000 (т.е. всего 2,000); бойцы этих рот будут готовы к немедленной мобилизации и будут тренированы к борьбе с беспорядками;
    • Около 3,500 добровольцев Гражданской гвардии для усиления существующих полицейских станций.

Для создания Израильской гвардии выделено 111 млн шекелей одноразово и ещё 61 млн будет выделяться каждый год.

Нафтали Беннет сказал: «Национальная израильская гвардия начинает действовать. Для меня это подведение итогов. Я вступил в должность, когда Израиль зализывал раны после операции ‘Страж стен’. Мы видели жестокие беспорядки в Лоде, Акко, в разных районах страны. Все поняли, что пока мы говорим об Иране и ‘Хизбалле’, возникает внутренняя проблема. Сегодня мы приступаем к реализации заложенного в бюджет и утвержденного решения о создании Национальной израильской гвардии с целью утроить общую численность подразделений пограничной полиции: передовых батальонов – почти в десять раз, резерва – в три раза, а также увеличить количество срочников. Хочу поблагодарить всех бойцов-срочников, резервистов и добровольцев. Это без преувеличения важный шаг, потому что мы не можем сражаться с внешним врагом, если изнутри происходит развал, разброд и шатание. Вы укрепляете внутреннюю мощь Государства Израиль, и за это хочу сказать вам спасибо. Мой заключительный шаг на посту премьер-министра – создать Национальную израильскую гвардию и укрепить внутреннюю безопасность Государства Израиль».

Омер Бар-Лев сказал: «После операции ‘Страж стен’ мы сразу же извлекли необходимые уроки, и нам стало ясно, что внутренняя безопасность Государства Израиль – это главный вопрос, который необходимо решать. При этом мы произвели революцию на границе. Я не сомневаюсь, что эти шаги принесут еще более сильную и прочную внутреннюю безопасность Государству Израиль».

Коби Шабтай сказал: «Сегодня мы делаем еще один важный шаг в обеспечении готовности израильской полиции и, по сути, готовности Государства Израиль к военному и чрезвычайному положению. Всем ясно, что недостаточно усилить военную часть Государства Израиль со всеми её системами и возможностями, но мы должны улучшить и увеличить силу полиции как веру во внутреннюю безопасность страны».

Амир Коэн сказал: «С момента своего создания Государство Израиль столкнулось с реальностью, которая диктует его гражданам, живущим в тени терроризма, необходимость постоянной защиты от угроз безопасности. Мы выполняем наш оперативный и моральный долг перед гражданами страны с решимостью, мужеством и отвагой – ради сохранения вашей безопасности».

27 июня, 2022 | Category: Израиль, Новости

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