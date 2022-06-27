В Израиле создана Национальная гвардия

В состав МАГАВ и Израильской гвардии войдут подразделения резервистов и добровольцев. Будет усилена и Гражданская гвардия («Мишмар Эзрахи») Полиции Израиля. Конкретно сказано следующее о составе Израильской гвардии:
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- Регулярные части МАГАВ (бойцы срочной и сверхсрочной службы), причём в прошедшем году эти части были усилены сотнями бойцов;
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- Заново создаётся резерв МАГАВ, к существующим 20 ротам добавляются ещё 26, с современным вооружением; 8 из них уже созданы;
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- Более 8,000 добровольцев («hа-Матмид») с перефирии, в 2022-2023 гг. к ним добавятся ещё 1,500; при этом до конца 2022 г. около 1,000 добровольцев, выходцев из боевых частей, войдут в состав «Передовых рот» («Плугот Ход»), в течении 2023 г. к ним добавятся ещё 1,000 (т.е. всего 2,000); бойцы этих рот будут готовы к немедленной мобилизации и будут тренированы к борьбе с беспорядками;
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- Около 3,500 добровольцев Гражданской гвардии для усиления существующих полицейских станций.
Нафтали Беннет сказал: «Национальная израильская гвардия начинает действовать. Для меня это подведение итогов. Я вступил в должность, когда Израиль зализывал раны после операции ‘Страж стен’. Мы видели жестокие беспорядки в Лоде, Акко, в разных районах страны. Все поняли, что пока мы говорим об Иране и ‘Хизбалле’, возникает внутренняя проблема. Сегодня мы приступаем к реализации заложенного в бюджет и утвержденного решения о создании Национальной израильской гвардии с целью утроить общую численность подразделений пограничной полиции: передовых батальонов – почти в десять раз, резерва – в три раза, а также увеличить количество срочников. Хочу поблагодарить всех бойцов-срочников, резервистов и добровольцев. Это без преувеличения важный шаг, потому что мы не можем сражаться с внешним врагом, если изнутри происходит развал, разброд и шатание. Вы укрепляете внутреннюю мощь Государства Израиль, и за это хочу сказать вам спасибо. Мой заключительный шаг на посту премьер-министра – создать Национальную израильскую гвардию и укрепить внутреннюю безопасность Государства Израиль».
Омер Бар-Лев сказал: «После операции ‘Страж стен’ мы сразу же извлекли необходимые уроки, и нам стало ясно, что внутренняя безопасность Государства Израиль – это главный вопрос, который необходимо решать. При этом мы произвели революцию на границе. Я не сомневаюсь, что эти шаги принесут еще более сильную и прочную внутреннюю безопасность Государству Израиль».
Коби Шабтай сказал: «Сегодня мы делаем еще один важный шаг в обеспечении готовности израильской полиции и, по сути, готовности Государства Израиль к военному и чрезвычайному положению. Всем ясно, что недостаточно усилить военную часть Государства Израиль со всеми её системами и возможностями, но мы должны улучшить и увеличить силу полиции как веру во внутреннюю безопасность страны».
Амир Коэн сказал: «С момента своего создания Государство Израиль столкнулось с реальностью, которая диктует его гражданам, живущим в тени терроризма, необходимость постоянной защиты от угроз безопасности. Мы выполняем наш оперативный и моральный долг перед гражданами страны с решимостью, мужеством и отвагой – ради сохранения вашей безопасности».
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