В Израиле создана Национальная гвардия

14.12.21 появились публикации о планах генерального инспектора Полиции Израиля Коби Шабтая превратить Пограничную полицию (МАГАВ) в Национальную Гвардию («Мишмар hа-Леуми»). А 21.06.22 было опубликовано продолжение: объявлено о создании Национальной Гвардии под названием Израильская гвардия («Мишмар Исраэли»). МАГАВ будет составной, регулярной, частью этой структуры.

Итак, 21.06.22 премьер-министр Нафтали Беннет, министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Коби Шабтай и командующий пограничной полицией генерал-майор Амир Коэн объявили о создании Израильской гвардии в составе МАГАВ. Гвардия создается с целью укрепления внутренней безопасности Государства Израиль и личной безопасности израильских граждан. Решение о ее создании принято на основе изучения ошибок, допущенных в период проведения операции «Страж стен» (10-21.05.21).

Для создания Израильской гвардии выделено 111 млн шекелей одноразово и ещё 61 млн будет выделяться каждый год.

Нафтали Беннет сказал: «Национальная израильская гвардия начинает действовать. Для меня это подведение итогов. Я вступил в должность, когда Израиль зализывал раны после операции ‘Страж стен’. Мы видели жестокие беспорядки в Лоде, Акко, в разных районах страны. Все поняли, что пока мы говорим об Иране и ‘Хизбалле’, возникает внутренняя проблема. Сегодня мы приступаем к реализации заложенного в бюджет и утвержденного решения о создании Национальной израильской гвардии с целью утроить общую численность подразделений пограничной полиции: передовых батальонов – почти в десять раз, резерва – в три раза, а также увеличить количество срочников. Хочу поблагодарить всех бойцов-срочников, резервистов и добровольцев. Это без преувеличения важный шаг, потому что мы не можем сражаться с внешним врагом, если изнутри происходит развал, разброд и шатание. Вы укрепляете внутреннюю мощь Государства Израиль, и за это хочу сказать вам спасибо. Мой заключительный шаг на посту премьер-министра – создать Национальную израильскую гвардию и укрепить внутреннюю безопасность Государства Израиль».

Омер Бар-Лев сказал: «После операции ‘Страж стен’ мы сразу же извлекли необходимые уроки, и нам стало ясно, что внутренняя безопасность Государства Израиль – это главный вопрос, который необходимо решать. При этом мы произвели революцию на границе. Я не сомневаюсь, что эти шаги принесут еще более сильную и прочную внутреннюю безопасность Государству Израиль».

Коби Шабтай сказал: «Сегодня мы делаем еще один важный шаг в обеспечении готовности израильской полиции и, по сути, готовности Государства Израиль к военному и чрезвычайному положению. Всем ясно, что недостаточно усилить военную часть Государства Израиль со всеми её системами и возможностями, но мы должны улучшить и увеличить силу полиции как веру во внутреннюю безопасность страны».

Амир Коэн сказал: «С момента своего создания Государство Израиль столкнулось с реальностью, которая диктует его гражданам, живущим в тени терроризма, необходимость постоянной защиты от угроз безопасности. Мы выполняем наш оперативный и моральный долг перед гражданами страны с решимостью, мужеством и отвагой – ради сохранения вашей безопасности».