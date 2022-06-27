У НАТО відповіли на критику щодо недостатньої допомоги Україні

Про це Джоане заявив у інтерв’ю Європейській правді.

«У нас у НАТО є згода про «розподіл ролей». Альянс як такий надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени – летальну зброю. Зрештою, що важливіше для вас самих: цей розподіл, чи вам цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога? Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому», — сказав Джоане.

Він додав, що було узгоджено розподіл завдань – НАТО працює з нелетальними засобами, а союзники у «форматі Рамштайн» надають Україні військову підтримку.

«НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому. За всієї поваги до України, але наше завдання номер один – це захист мільярда людей, що живуть на просторі НАТО. Але я нагадаю, що нещодавня зустріч контактної групи з підтримки України, тобто «у форматі Рамштайн», проходила тут, у штаб-квартирі НАТО, перед міністерським засіданням Альянсу», — зазначив Джоане.

На його думку, такий розподіл дозволяє уникати зайвої бюрократії в умовах, коли швидкість важлива для України.

«Що для вас важливіше – отримати від нас те, що треба? Чи важливо, хто з нас що робить? Я думаю, що головне – отримати швидку та ефективну підтримку у війні України проти Росії», — переконаний Джоане.