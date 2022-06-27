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Турция не вводит санкции против России из-за своей энергозависимости

Ибрагим Калын

Введение санкций против России нанесет больше вреда экономике Турции, чем российской. Об этом заявил представитель турецкого президент Ибрагим Калын.

Анкара защищает свои интересы, поэтому не стала присоединяться к ограничениям, которые многие страны ввели в отношении России после её нападения на Украину. По словам Калына, Запад понял эту позицию.

Представитель Анкары подчеркнул, что Турция зависит от иностранных источников энергии и поэтому «развивает отношения с Россией так же, как и с Ираном».

Против России после её вооружённого вторжения на территорию Украины страны Запада ввели шесть пакетов санкций. Среди прочего, под эмбарго в некоторых странах попали российские энергоресурсы.

Ожидается, что в ближайшее время будет введён запрет на импорт из России золота. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, запрет ударит по российским олигархам, переводившим в последнее время свои активы в золото, и по «путинской военной машине».

27 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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