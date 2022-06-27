Столтенберг анонсував суттєве розширення сил швидкого реагування НАТО

На тлі погроз Російської Федерації у бік Литви та повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО трансформує сили реагування Альянсу і збільшить кількість сил високої готовності до понад 300 тисяч осіб.

Про це перед самітом НАТО у Мадриді заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Sky News.“На саміті ми посилимо передову оборону, посилимо наші бойові групи у східній частині альянсу до рівня бригади. Ми трансформуємо сили реагування НАТО і збільшимо кількість сил високої готовності до понад 300 000 осіб”, — наголосив Столтенберг.

Слід зауважити, що наразі Сили реагування НАТО налічують близько 40 тисяч солдатів, моряків і військовослужбовців.

Він підкреслив, що розширення до рівня бригад буде не у всіх 8 країнах, де є бойові групи, а лише в деяких, бо “у різних країн різні потреби”. Зокрема, союзники розширять розміщення військ у країнах НАТО, які розташовані найближче до Росії.

За словами Столтенберга, також будуть збільшені можливості НАТО реагувати на кризи на конфлікти, включаючи попереднє розміщення озброєння.

“Більше систем захисту, таких як системи протиповітряної оборони, зміцнення командування та контролю”, — пояснив генсек НАТО.