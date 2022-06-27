США та G7 вводять нові санкції щодо Росії, та узгодили розширення підтримки України

Білий дім у понеділок, 27 червня, заявив, що США та їхні союзники з «Групи семи» планують запровадити нові санкції щодо Росії та продовжити підтримку України.

За повідомленням Адміністрації президента США, нові санкції стосуватимуться сотень фізичних і юридичних осіб, на додачу до понад 1000 осіб, щодо яких вже запроваджені санкції. Будуть також введені додаткові мита на сотні російських товарів.

Нові санкції США та G7 стосуватимуться низки секторів економіки та суспільства.

Російська військова продукція та ланцюги постачання

За поясненням Білого дому, США запровадять блокувальні санкції щодо великих державних оборонних підприємств і пов’язаних з обороною організацій та фізичних осіб. Лідери “Групи семи” узгодять і розширять санкції, щоб ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, особливо тих, що підтримують промислову базу озброєнь в РФ і її технологічний сектор.

Підвищення мита на російські товари, щоб фінансувати допомогу Україні

США мають намір підвищити мита для Росії на понад 570 груп російських товарів, на суму близько 2,3 мільярдів доларів. Байден та інші лідери “Групи семи” домагатимуться повноважень, щоб використовувати доходи, отримані від нових тарифів на російські товари, для допомоги Україні.

Обмеження доступу Росії до глобального ринку

Сполучені Штати заборонять імпорт російського золота у США (другий найбільший експорт Росії після енергетики), що обмежить доступ Росії до глобального ринку золота. Міністерство торгівлі США та країни G7 також продовжуватимуть усувати недоліки у законодавстві щодо тих, хто намагається ухилитись від санкцій.

У спільній заяві «Групи семи», зокрема йдеться, про намір досліджувати нові способи ізоляції Росії від участі у світовому ринку та запроваджувати нові санкції.

«Ми сповнені рішучості зменшити доходи Росії, в тому числі, від золота», — йдеться у комюніке.

Порушники прав людини. Причетні до воєнних злочинів

Лідери G7 мають намір запровадити санкції щодо відповідальних за порушення прав людини.

«Лідери вирішать запровадити санкції щодо тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини, зокрема за воєнні злочини, здійснення нелегітимної влади в Україні, причетних до російської тактики крадіжки українського зерна або іншого незаконного отримання прибутку внаслідок війни», — йдеться у повідомленні Білого дому.

Візові обмеження США стосуватимуться близько 500 чиновників через порушення ними суверенітету України або придушення інакомислення в Росії.

Бюджетна підтримка

G7 візьме на себе зобов’язання допомогти Україні покрити короткостроковий дефіцит бюджетного фінансування, це включає зобов’язання США виділити на це 7,5 мільярдів доларів. Лідери країн найбільших економік світу також візьмуть на себе довгострокові безпекові зобов’язання, зокрема щодо Україні фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки.

Країни «Групи семи» надали або пообіцяли до 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки в цьому році.

Війскова допомога

Білий дім: «Зобов’язання лідерів передбачатимуть підтримку надійної військової готовності та оборони України, в тому числі шляхом своєчасного забезпечення сучасним оборонним обладнанням та передовими системами озброєнь».

У повідомленні Адміністрації президента США мовиться, що Вашингтон об’єднав понад 30 союзників і партнерів з усього світу, щоб запровадити серйозні витрати для Росії.

“Коаліція на чолі зі США продовжить посилювати тиск на Путіна. За кілька місяців експорт США до Росії, зокрема критично важливих технологій, необхідних Путіну для підтримки своїх військових, скоротився приблизно на 97%. Російський імпорт товарів з усього світу міг скоротитись на 40%”, — повідомляє Білий дім.

Напередодні лідери «Групи семи» оприлюднили спільну заяву за результатами саміту у Німеччині. Вони висловили непохитну підтримку уряду та народу України у захисті її суверенітету. Лідери «Групи семи» запевнили в заяві, що фінансова, військова та інша підтримка України триватиме «стільки, скільки буде необхідно».