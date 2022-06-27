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США передадуть Україні системи ППО

ЗРК NASAMS

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Окрім ЗРК, імовірно, буде оголошено про іншу військову допомогу Україні, включаючи додаткові артилерійські боєприпаси та контрбатарейні радари.

Як наголошують у виданні, посадовці Україи просили надати ЗСУ систему протиракетної оборони NASAMS, яка може вражати цілі на відстані понад 60 км. Проте для цього військовим потрібно буде пройти відповідне навчання.

Раніше президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що Штати нададуть Україні «більш сучасні ракетні системи та боєприпаси».

27 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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