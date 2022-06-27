“Слава Україні! Героям слава!”: Трюдо і Джонсон на саміті G7 записали звернення до українців

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем’єр Британії Борис Джонсон на полях саміту Групи семи записали спільне відеозвернення до українців. У ньому політики висловили захоплення боротьбою України та пообіцяли подальшу підтримку.

Відповідне звернення з’явилось на сторінці в Twitter Джастіна Трюдо.

“Українці стоять за принципи й цінності, які об’єднують нас як демократичні країни, за верховенство права, за непорушність суверенітету і територіальної цілісності держав — те, що важливо для усіх”, – зазначив Трюдо.

Трюдо і Джонсон окремо відзначили лідерську роль Володимира Зеленського.

Водночас Трюдо додав, що країни G7 працюють над посиленням санкцій проти Росії, а також над збільшенням економічної, фінансової та військової підтримки України.“Ми віддаємо належне вашій боротьбі. Ми вважаємо її повністю легітимною та дуже важливою для нашого світу. Ми підтримуємо вас і продовжимо цей шлях”, – зазначив Борис Джонсон.

Наприкінці глава британського уряду сказав українською: “Слава Україні”. Трюдо додав: “Героям Слава!”.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув до Німеччини, де він разом із лідерами країн – ключових союзників США візьме участь у саміті G7, щоб обговорити подальші дії єдиним фронтом проти агресії Росії, а також низку глобальних економічних питань.