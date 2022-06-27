РФ обстріляла Кременчук ракетами, у Полтаві чути вибухи

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

«Прильоти» по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях», — написав він.

Одразу після цього в області скасували повітряну тривогу.

Лунін повідомив, що російські ракети в Кременчуку влучили у цивільний об’єкт.

«У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі», — написав очільник ОВА.

Журналістка Еспресо Ірина Скрипачова повідомила, що на місці обстрілу багато швидких і рятувальників.

«Місце вибуху оточено, поруч з ним є залізничний вокзал та промислове підприємство», — сказала вона.

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що ракети влучили в людне місце, яке на 100% не стосується військових дій

«Є загиблі і постраждалі», — зазначив він.

Згодом про вибухи у Полтаві написав мер міста Олександр Мамай.

«Полтавці. У місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З’ясовуємо деталі», — зазначив мер.