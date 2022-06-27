РФ обстріляла Кременчук ракетами, у Полтаві чути вибухи

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.
«Прильоти» по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях», — написав він.
Одразу після цього в області скасували повітряну тривогу.
Лунін повідомив, що російські ракети в Кременчуку влучили у цивільний об’єкт.
«У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі», — написав очільник ОВА.
Журналістка Еспресо Ірина Скрипачова повідомила, що на місці обстрілу багато швидких і рятувальників.
«Місце вибуху оточено, поруч з ним є залізничний вокзал та промислове підприємство», — сказала вона.
Мер міста Віталій Малецький повідомив, що ракети влучили в людне місце, яке на 100% не стосується військових дій
«Є загиблі і постраждалі», — зазначив він.
Згодом про вибухи у Полтаві написав мер міста Олександр Мамай.
«Полтавці. У місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З’ясовуємо деталі», — зазначив мер.
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