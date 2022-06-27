Перші німецькі САУ PzH 2000 вже прибули на фронт та нищать окупантів

Німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubize 2000 калібру 155 мм вже прибули на фронт та допомагають українським військовим нищити окупантів.

Фото та відео з німецькою артилерією та бійцями ЗСУ в зоні бойових дій опублікувало видання BILD, пише Мілітарний.

За словами журналістів, українські військові роблять усе можливе, аби приховати від росіян місце перебування зброї. Сама гаубиця на кадрах замаскована рослинністю, а всі присутні не користуються мобільним зв’язком.

Один із операторів САУ на ім’я Руслан сказав, що вони витратили на опанування PzH 2000 36 днів, хоча спершу планували вивчити зброю за 10 днів. Український військовий так оцінив гаубицю:

«Ми дуже вдячні канцлеру Німеччини та німецькому народу за ці САУ. Це досконала зброя, одна така гаубиця вартує трьох радянських, які ми використовували раніше. Росіяни поки мають перевагу в артилерії. Але ми сподіваємося, що зможемо змінити це за допомогою нових поставок зброї. Нам потрібно більше!», – зазначив воїн.

Загалом Україна має вже 12 PzH 2000, які передали ФРН та Нідерланди. Німеччина планує поставку ще 6.