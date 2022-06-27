Новые израильские умные бомбы продадут в Европу

«Рафаэль» и немецкая компания DIEHL Defense заключили соглашение о начале производства УАБ SPICE 250 ER в Германии. Цель – экспорт данной УАБ в европейские страны. Напомню, в ноябре 2021 г. был подписан договор с «Локхид Мартин» на интеграцию SPICE-250 на F-16 ВВС США с целью их экспорта в эту страну. Также стоит вспомнить, что «Рафаэль» и DIEHL Defense сотрудничают в вопросе производства ПТУР Spike в рамках компании EUROSPIKE (третий участник проекта – Rheinmetall Electronics).
SPICE 250 – самая маленькая УАБ семейства SPICE, включающая также SPICE 1000 и SPICE 2000. SPICE 250 была впервые представлена в 2013 г., её калибр 250 фунтов, масса примерно 120 кг. Дальность планирования – до 100 км, КВО – менее 3 м. SPICE 250 подвешиваются по 4 на бомбодержателях Smart Quad Rack, F-16 способен нести до 16 таких бомб, F-15 – до 28.
SPICE 250 могут программироваться на земле до вылета или непосредственно в полёте. Как и другие бомбы семейства, состоит на вооружении ВВС Израиля. Система наведения включает сложные алгоритмы распознавания изображения и автономного принятия решений, то что именуется «элементы искусственного интеллекта».
SPICE 250 ER – это вариант SPICE 250 увеличенной дальности. УАБ оснащена миниатюрным турбореактивным двигателем и топливной системой, т.е. по-сути превращена из планирующей УАБ в крылатую ракету. Дальность выросла как минимум на 50%, т.е. до 150 км (или более).
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