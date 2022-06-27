Новые израильские умные бомбы продадут в Европу

SPICE 250 – самая маленькая УАБ семейства SPICE, включающая также SPICE 1000 и SPICE 2000. SPICE 250 была впервые представлена в 2013 г., её калибр 250 фунтов, масса примерно 120 кг. Дальность планирования – до 100 км, КВО – менее 3 м. SPICE 250 подвешиваются по 4 на бомбодержателях Smart Quad Rack, F-16 способен нести до 16 таких бомб, F-15 – до 28.

SPICE 250 могут программироваться на земле до вылета или непосредственно в полёте. Как и другие бомбы семейства, состоит на вооружении ВВС Израиля. Система наведения включает сложные алгоритмы распознавания изображения и автономного принятия решений, то что именуется «элементы искусственного интеллекта».