НАТО не хоче брати участь у військовому розблокуванні Чорного моря

Командування Північноатлантичного альянсу не планує залучати сили НАТО до створення коридору для українського експорту через Чорне море.

Про це в інтерв’ю виданню “Європейська правда” заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.За його словами, додаткова військова активність НАТО у Чорному морі не лише не допоможе розблокувати торгові шляхи у Чорному морі, а й може спричинити неприйнятне загострення.

Залучення військових потужностей НАТО не допоможе розв’язанню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення. Мірча Джоанезаступник генсека НАТО

Він запевнив, що західні партнери наразі активно шукають альтернативні варіанти для відновлення торговельнго сполучення з Україною. першим варіантом вони розглядають залізницю та автошляхи до портів країн ЄС. Зазначається, що попри всі його недоліки, цей маршрут вже дає змогу вивозити принаймні частину зерна, призначеного на експорт

“Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їх співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені”, – зауважив Мірча Джоане.

Окремо він відзначив спроби посередництва Туреччини, яка сама є членом НАТО, та участь ООН.