Грузия отказала в транзите российской нефти

Грузия отказалась принять подпадающий под санкции груз турецкого судна, которое остановилось в порту Батуми. Об этом заявили в правящей «Грузинской мечте» в ответ на новые обвинения Киева и грузинской оппозиции насчет того, что Тбилиси помогает РФ обойти международные санкции, введенные из-за российского вторжения в Украину.

Как ранее сообщили грузинские СМИ, 24 июня из российского порта Туапсе под флагом Турции вышло судно ESEN KA с 30 тыс. тонн российской нефти на борту, которая предназначалась для перевозки в Турцию. Танкер вошел в Батумский порт 26 июня.

«Государственные органы Грузии действуют с максимальной ответственностью, и на сегодняшний день таможенные органы не дали согласия на получение такого груза», – заявил на брифинге 27 июня вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

При этом министр заверил СМИ, что Грузия никогда не пропускала через свою территорию санкционные грузы, и не намерена это делать в будущем. Одновременно, Давиташвили отметил, что «вопрос, касающийся санкций, часто становится предметом неверной интерпретации».

Обвинения Киева

Очередные обвинения насчет того, что Тбилиси способствует обходу санкций, введенных против РФ, озвучил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. При этом он пригрозил обнародовать доказательства.

Арахамия заявил, что во время визита в США он с коллегами ознакомил американскую сторону с существующими схемами обхода ограничений россиянами.

«Одна из таких – это использование грузинской юрисдикции. Грузинские власти помогают России обходить санкции. Когда эта информация стала доступной для США, мы услышали много слов от разных грузинских чиновников, что якобы это неправда. Но со временем появляется все больше объективной информации, подтверждающей мои слова», – заявил украинский депутат.

Арахамия заявил, что вскоре опубликует данные о транзакциях за границей и счетах госчиновников из Грузии, так же как и доказательства, подтверждающие участие основателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили в процессе оказания помощи «стране-спонсору терроризма».

«Но должен разочаровать всех, кто решил зарабатывать на смертях украинцев. Так не будет. И господину Иванишвили следует первому приготовиться. Скоро взлетаем, и это не туристическая поездка», – написал Арахамия в своём Telegram-канале.

Напомним, что ранее украинская сторона, в том числе Служба разведки Министерства обороны Украины, несколько раз распространяла заявления, в которых утверждала, что политическое руководство Грузии якобы согласилось предоставить России территорию для контрабанды санкционированных товаров, и что якобы Грузия вместе с руководством Армении и Азербайджана ведет переговоры с Москвой о реэкспорте российской продукции на международные рынки. Грузинские власти категорически опровергли эти обвинения и потребовали немедленного предоставления доказательств.

«Обвинения без фактов»

В партии “Грузинская мечта” заявления Давида Арахамии назвали «ложными и провокационными».

«До сих пор все эти заявления были абсолютно безответственными, их не подкрепляют никакие факты. Также и сегодня: мы слышали только обвинения без фактов», – заявил в своём комментарии 27 июня министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Примечательно, что правящая сила неоднократно заявляла о тесных связях нынешнего украинского руководства с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который в настоящее время находится в тбилисской больнице, куда из-за резкого ухудшения здоровья он был переведен из тюрьмы на лечение.

На вопросы журналистов — какой интерес может быть у Арахамии, когда он утверждает, что Тбилиси помогает России избежать санкции, в «Грузинской мечте» ответили, что целью украинского политика могут быть некие «революционные процессы», которые приведут во власть партию Саакашвили «ЕНД». Как утверждают в правящей партии, в случае прихода во власть партия Саакашвили якобы «откроет второй фронт» в Грузии , т.е. подключится к противостоянию Украины против России.

Примечательно, что в апреле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на фоне войны в Украине Тбилиси предоставляется «историческая возможность» вернуть Абхазию и Цхинвальский регион. После этого в «Грузинской мечте» стали объяснять претензии Киева к Тбилиси по ряду вопросам тем, что нынешнее руководство страны, в отличие от партии Саакашвили, против войны с Россией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее осудила и опровергла данный нарратив «Грузинской мечты».

Реакция оппозиции

Часть грузинской оппозиции допускает, что такие серьезные обвинения со стороны Киева как помощь в обходе санкций, вероятно, основываются на фактах и заявила о готовности ознакомиться с доказательствами.

При этом в партии Михаила Саакашвили «ЕНД» заявили, что у них нет сомнений по поводу того, что «Грузинская мечта» вовлечена в данные российские схемы. В «ЕНД» обвинили Бидзину Иванишвили в том, что он превратил Грузию «в черную дыру» и заявили, что в результате, миллиардер вряд ли сможет избежать санкций.

«Власти фактически не предприняли не единого шага для исключения этой незаконной экономической деятельности», – утверждают в «ЕНД».

Отношения Киева и Тбилиси осложнились после того, как грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил 25 февраля, что не введет индивидуальных санкций против России. Это вызвало негативную реакцию в Киеве, и президент Владимир Зеленский в знак протеста отозвал из Грузии украинского посла.

Грузинские власти в своё оправдание заявляют, что участвуют во всех международных финансовых санкциях против России и что также подписали все международные резолюции в поддержку Украины. Одновременно представители грузинского руководства настаивают на том, что введение Грузией индивидуальных санкций против РФ не отразится на российской экономике, хотя в то же время принесет значительный вред экономике Грузии.