Экспертная оценка земли в Украине

Оценка земли, несмотря на сегодняшние реалии в Украине, не перестала пользоваться спросом. Один из самых часто задаваемых вопросов — какая сейчас цена экспертной оценки земли. В этой статье мы расскажем не только о стоимости процедуры, но и обсудим некоторые ее особенности.

Как выполняется оценка земли?

В первую очередь вам необходимо определиться с выбором оценщика. Данный вопрос очень важен, ведь от специалиста зависят все результаты. Поэтому советуем обратиться к проверенным специалистам, которые имеют достаточный опыт работы в сфере оценки. Обратите внимание не только на опыт работы, но и на рекомендации, отзывы, наличие разрешительной документации.

Сама процедура происходит следующим образом:

Консультация со специалистом. Вы оговариваете все условия и требования оценки, а также заключаете договор. Обязательно согласуйте стоимость и сроки процедуры, проверьте, чтобы данная информация была указана в договоре. Иначе вы можете столкнуться с проблемой, когда на каждом этапе будет возникать необходимость в проведении дополнительных процедур, а это достаточно затратно. Специалист запрашивает документы. Для эффективной и быстрой оценки понадобится специальный пакет документов. Его перечень эксперт предоставит после того, как ознакомится с вашей ситуацией. Если же каких-либо бумаг у вас не будет, тогда это обсуждается отдельно, а при возможности специалист занимается восстановлением утерянной информации. Эксперт анализирует все полученные данные, рынок аналогичной недвижимости, подбирает наиболее эффективный метод оценки. Имея всю необходимую информацию, специалист приступает непосредственно к расчетам рыночной стоимости земельного участка. Полученные результаты согласовываются с клиентом, а затем составляется специальный документ — отчет об оценке. В нем указывается подробная информация о процедуре, а также стоимость объекта.

Важно! Бывают ситуации, когда во время оценки возникает необходимость в проведении дополнительных процедур. Однако данный вопрос должен быть согласован еще на этапе консультации. Именно поэтому специалисты должны подходить к каждому проекту индивидуально.

Сколько стоит оценка земли?

На сегодняшний день нет фиксированной цены на такую услугу, как оценка земельного участка. Есть компании, которые берут меньше денег, есть те, что больше. Однако не советуем экономить, ведь вы можете попасть на непрофессионала. В таком случае придется выполнять оценку повторно, а это лишние затраты денег, сил и времени.

Компания Парето — одна из лидирующих в сфере оценке. Если рассматривать их услуги, то цена стартует от 400 гривен, а сроки — от 2 дней.

Команда имеет опыт работы более 10 лет. У них есть большое количество рекомендаций, с которыми вы можете ознакомиться на сайте. Именно поэтому мы с уверенностью можем порекомендовать вам обратиться в компанию Парето.