Британия перекроет России сбыт украденного украинского зерна с помощью ДНК-тестов

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Группа специалистов из разных стран под руководством Британии приступила к разработке технологии, с помощью которой можно будет распознавать зерно, украденное Россией в Украине, и препятствовать его поступлению на мировые рынки. Об этом в понедельник заявил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

По его словам, Великобритания является мировым лидером в области проверки происхождения сельскохозяйственных культур посредством тестирования ДНК.

Новая разработка, подразумевает, что всё зерно из России будет подвергаться анализу для установления точного региона, где оно было выращено.

Согласно некоторым источникам, на первом этапе на инициативу выделено полтора миллиона фунтов стерлингов.

Украина – один из крупнейших экспортеров продовольствия в мире. Но с начала российского вторжения украинские порты, где скопились уже миллионы тонн различных товаров, в основном – зерна, блокированы. Рост цен на продовольствие, а местами и его нехватка, ощущаются уже во многих странах мира.

В ходе недавнего расследования Би-би-си были обнаружены доказательства кражи тысяч тонн украинского зерна российскими войсками. Москва отрицает обвинения, но о «национализации» зерна говорится в указах властей, назначенных Россией на оккупированных территориях Украины.

Установлено также, что часть украденного зерна была закуплена несколькими странами, в частности, Турцией.

На прошлой неделе Анкара заявила, что начала расследование источников импортируемого товара, но пока доказательств того, что закупленное зерно было украдено, не обнаружено.

Западные страны неоднократно заявляли, что намерены не допустить получение Россией прибыли с товаров, которые ей не принадлежат.

«Правительство Британии заказало технологии, благодаря которым можно будет проверить происхождение пшеницы. Мы работаем с другими странами, включая Австралию. Наша цель — гарантировать, что украденная украинская пшеница не найдет пути к рынку», — заявил британский министр Джордж Юстис.

По его словам, параллельно Британия также ищет способы помочь Украине в восстановлении разрушенных железнодорожных путей, чтобы вывозить украинское зерно наземными путями.