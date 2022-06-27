Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ: «Росія повинна заплатити сповна»

Бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через військову агресію Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба SCM.

«Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України і кожного українця — кричущі. Винні мають понести покарання. Мною — за допомогою кращих українських і американських юристів — подана скарга до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитку. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якого — зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки і розкрадання українських активів», — заявив Ахметов.

Бізнесмен просить Європейський суд притягнути країну-агресора Росію до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство і грабіж українських експортних товарів. Його інтереси представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

Як власник «Азовсталі» і багатьох інших промислових підприємств, що стали метою російських збройних сил, що вторглися в Україну, Ахметов робить все можливе для притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України, відзначили в SCM.

На додаток до позову бізнесмен просить суд про вжиття термінових забезпечувальних заходів, які не допустять подальшої блокади українських портів, мародерства, грабіж ЗЕРНОВИХ, а також сталі, виготовленої підприємствами SCM.

«Грабіж українських експортних товарів — в тому числі зерна і сталі — вже призвів до зростання цін на ці товари і збільшення у світі кількості людей, які помирають від голоду. Це варварство має бути зупинено, а Росія повинна заплатити сповна. Вірю в справедливість і борюся за неї», — додав Ахметов.

Він також закликає інших постраждалих від російської агресії бізнесменів звертатися до суду.