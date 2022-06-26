ЗСУ завдають ворогу втрат на всіх напрямках, загарбники всіляко намагаються уникнути бойових дій

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.

«Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Тому загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій», – йдеться у повідомлення.

Через відмови повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу, пояснив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках Росія готує диверсійно-розвідувальні групи.

На Сіверському напрямку Росія діє більше демонстративно, утримуючи в своїх прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. У такий спосіб ворог сковує українські війська.

На цьому напрямку ворог бстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

Харківщина: тут ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Також Росія завдала авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями ворог без успіху намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка.

На Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали райони Нової Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Долини та Рідного.

«Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки», – відзначив Генштаб.

Донеччина: Росія намагається блокувати Лисичанськ з Півдня, обстріляла цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій – посилив угруповання артилерії, свідчать дані ЗСУ.

На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район Маяків.

«На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка. Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли», – зазначив Генштаб.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах Водяного, Пісків, Мар’їнки, Пречистівки, Гуляйпільського та Білогір’я. Ворог влучав ракетами та артилерією по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони, зазначили в ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Ракети Росії влучили по інфраструктурі міста Миколаєва, констатує Генштаб.

Крім того, ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.