У Слов’янську готуємося до сценарію Маріуполя, — керівник Донецької ОВА

Про це інформує керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста.

Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в рідному Маріуполі та в Сєверодонецьку, тому зі Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію», — сказав Кириленко.

Очільник Донеччини додав, що українські воїни підготувалися до подібного сценарію. Нині вся лінія зіткнення під обстрілами.