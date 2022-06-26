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У Франції оприлюднили деталі розмови Путіна та Макрона напередодні вторгнення РФ в Україну

Макрон Путін

Про це повідомляє Le Parisien.

Дев’ятихвилинну розмову Макрона та Путіна покладено в основу документального фільму «Президент, Європа і війна», який має вийти 30 червня на телеканалі France 2.

Президент Франції спілкувався з російським диктатором після свого візиту до Москви та Києва

Макрон попросив Путіна прояснити ситуацію та прямо розповісти про свої наміри. У відповідь, кремлівський лідер заявив, що президент України Володимир Зеленський «нічого не робить для виконання Мінських домовленостей та бреше».

Путін також звинуватив Макрона у бажанні «переглянути Мінські домовленості» та попросив врахувати «мирні пропозиції» терористів з «ЛДНР».

У відповідь президент Франції відповів що йому «начхати на думку сепаратистів, в угоді вона не передбачена». Водночас він запропонував себе у ролі посередника і заявив, що «зажадає від Зеленського негайної зустрічі».

Наостанок Емманюель Макрон запропонував Володимиру Путіну організувати саміт з президентом США Джо Байденом у Женеві, щоб досягти деескалації. Путін сказав, що «не у захваті від ідеї призначення конкретної дати, а зустріч потрібно готувати, пливучи за течією».

26 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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