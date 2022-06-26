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У британській розвідці назвали наступну мету РФ після захоплення Сєверодонецька

На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці констатують, що українські війська відійшли зі своїх оборонних позицій у Сєверодонецьку.

«У квітні 2022 року Росія переглянула свій найближчий план кампанії з окупації більшої частини України на більш цілеспрямований наступ на Донбасі. Захоплення міста Росією є значним досягненням у рамках цієї зменшеної мети. Місто було великим промисловим центром і займає стратегічне положення на річці Сіверський Донець», — зазначили у розвідці.

Британські військові підкреслили, що це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти Росії, щоб окупувати весь Донбас. Серед них просування до головного центру Краматорська та забезпечення основних шляхів постачання до Донецька.

26 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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