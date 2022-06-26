Страны G7 запретят закупки российского золота

Об этом со ссылкой на свои источники в администрации США сегодня сообщили сначала агентство Рейтер, а затем телеканал Си-эн-эн.

Они передают, что о такой мере договорились главы стран «Большой семерки» по инициативе президента США Джо Байдена.

Россия сейчас находится в процессе засекречивания размера своего золотого запаса — эту меру предложило российское министерство экономического развития.

Но при этом главным закупщиком золота у России является страна, которая не входит в G7 — это Швейцария. Она — один из главных в мире переработчиков золота.

21 июня агентство Блумберг сообщало, что Швейцария впервые с начала войны купила у России 3 тонны золота. Для сравнения, в 2021 году Россия экспортировала 302,2 тонны золота на сумму 17,4 млрд долларов, Швейцария же была основным его покупателем.

Саммит стран G7 пройдет 26-28 июня в Германии.