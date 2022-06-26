Розцінюємо як сигнал до саміту G7 – співголова Євроради про обстріл Києва

Ранковий обстріл Києва може бути сигналом країнам “Великої сімки”, які 26 червня зібрались на саміті в Німеччині.

Про це у своєму Twitter повідомив співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

“Важко сприймати сьогоднішній ранковий ракетний удар по житлових районах Києва України як щось інше, крім навмисної російської ескалації та сигналу до зустрічі G7 в Ельмау сьогодні”, — ідеться в дописі.

Нагадаємо, вранці 26 червня Росія завдала ракетного удару по Шевченківському району Києва. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку, інша — у майданчик дитячого садка.