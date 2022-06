ISW: Військове керівництво України прагне централізовано координувати партизанів У британській розвідці назвали наступну мету РФ після захоплення Сєверодонецька » Российская Федерация нарушает в Украине Конвенцию о геноциде: мнение авторитетных специалистов Важно всегда подчеркивать, что Кремль не видит будущего Украины, что ведется жестокая война на уничтожение, что ведущие ученые, специалисты по геноцидам и юристы в мире признали, что политика Москвы во многом геноцидальная и преследует уничтожение украинцев и украинок именно как народа, вплоть до их физического истребления Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик, редактор сайта Focus.ua https://war.obozrevatel.com/plan-kremlya-izmatyivat-no-ne-armiyu-a-ukraintsev-pomnite-ob-etom.htm По мере течения широкомасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) в Украину становится все более очевидным, что преступления, чинимые агрессором, – как властями, так и вооруженными силами – носят характер геноцида против украинского народа. Геноцид – тягчайшее преступление против человечества. Ответственность за геноцид предусматривается как международным законодательством, так и уголовными кодексами РФ и Украины. В соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года (далее – Конвенция о геноциде), подлежат преследованию за геноцид не только организаторы и исполнители, но также и лица, подстрекавшие к совершению геноцида (статья IIІ (с) Конвенции). Согласно статье II Конвенции о геноциде, под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; b)причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; c)предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; d)меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Согласно статье IIІ Конвенции о геноциде, наказуемы следующие деяния: а) геноцид; b)заговор с целью совершения геноцида; c)прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида; d)покушение на совершение геноцида; e)соучастие в геноциде. 14 апреля 2022 года Верховная Рада Украины приняла постановление «О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине», в соответствии с которым Рада: Признаёт действия, совершенные вооруженными силами РФ и его политическим и военным руководством во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, геноцидом Украинского народа. Обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств по признанию совершения Российской Федерацией геноцида Украинского народа, а также преступлений против преступлений Украины. Верховная Рада Украины обосновывает это решение, в частности, «официальной политикой российского государства, направленной на непризнание права украинского народа на самоидентификацию, самоопределение и, как следствие, на существование». В соответствии с заявлением Рады, акты геноцида в действиях РФ проявляются, в частности, в следующем: а) совершение вооруженными силами РФ на временно оккупированных территориях Украины массовых зверств (в частности, в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, поселках городского типа Бородянка, Гостомель и многих других населенных пунктах на территории Украины), многочисленные случаи убийств, похищений, жестокого лишения свободы людей, их истязание, изнасилование, глумление над телами убитых и измученных; b)систематические случаи умышленного убийства гражданского населения и умышленное создание вооруженными силами РФ таких условий жизни, которые причиняют исключительные страдания Украинскому народу, направлены на его полное или частичное уничтожение и в итоге приводят к физическому уничтожению украинского населения во многих населенных пунктах на территории Украины, в частности, путем блокады населенных пунктов, недопущения гуманитарной помощи и препятствования эвакуации гражданского населения, захват и целенаправленное уничтожение объектов инфраструктуры, которые обеспечивают базовые потребности людей; c)принудительное перемещении украинских детей на территорию РФ и передача их на воспитание в чужую среду с целью уничтожения их самоидентификации как украинцев, а также изгнание из собственных домов и депортация тысяч гражданских лиц из числа гражданского населения Украины на территорию РФ; d)распространенные случаи физического и психологического насилия в отношении населения Украины, представителей украинских органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и других местных активистов, журналистов, священнослужителей и других авторитетных в украинском обществе лиц; e)системные действия РФ, направленные на создание условий, рассчитанных на постепенное уничтожение Украинского народа из-за подрыва экономического потенциала и безопасности, которые проявляются в уничтожении объектов хозяйственной инфраструктуры (повреждение зернохранилищ, препятствование посевной кампании, блокада морских торговых путей, разрушение электро- и газотранспортной инфраструктуры и т.п.). Обширное исследование действий РФ против Украины как геноцидних под названием «Независимый правовой анализ нарушений Российской Федерацией в Украине Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» («An Independent Legal Analysis of the Russian Federation’s Breaches of the Genocide Convention in Ukraine and the Duty to Prevent») выполено авторитетными специалистами под эгидой Института новых линий и Центра прав человека Рауля Валленберга (The New Lines Institute and Raoul Wallenberg Centre) https://newlinesinstitute.org/an-independent-legal-analysis-of-the-russian-federations-breaches-of-the-genocide-convention-in-ukraine-and-the-duty-to-prevent/ В частности, The Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (RWCHR) – это неправительственная организация со штаб-квартирой в Монреале, деятельность которой направлена на обеспечение справедливости путем защиты и продвижения прав человека. https://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Wallenberg_Centre_for_Human_Rights The New Lines Institute – это беспартийный аналитический центр в Вашингтоне, округ Колумбия, работающий над укреплением внешней политики США на основе глубокого понимания геополитики различных регионов мира и их систем ценностей. https://newlinesinstitute.org/about/#/who_we_are В Анализе делается вывод о том, что имеют место: 1) разумные основания для вывода, что РФ несет ответственность за (i) прямое и публичное подстрекательство к геноциду и (ii) модель зверств, из которых можно сделать вывод о намерении частично уничтожить украинскую национальную группу; и 2) существование серьезной угрозы геноцида в Украине, что влечет за собой юридическое обязательство всех государств предотвращать геноцид. В Анализе делается вывод о том, что украинская национальная группа является защищенной группой в понимании Конвенции о геноциде, она признана внутри страны, на международном уровне и прямо со стороны РФ в официальных межгосударственных отношениях и, таким образом, защищена Конвенцией о геноциде. Тут следует, кстати, заметить, что, как указывается в упомянутом Постановлении Верховной Рады Украины от 14 апреля 2022 года «О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине», согласно решению Международного уголовного трибунала по Руанде по делу Акаесу (Akayesu), национальная группа – это совокупность людей, которые воспринимаются имеющими определенную юридическую связь, основанную на общем гражданстве, и объединенные взаимными правами и обязанностями (в оригинале: «a national group is defined as a collection of people who are perceived to share a legal bond based on common citizenship, coupled with reciprocity of rights and duties»). То есть речь идет об Украинском народе в целом как гражданах Украины. Авторы Анализа обвиняют РФ в подстрекательстве к геноциду. Согласно ст. III (с) Конвенции о геноциде, прямое публичное подстрекательство к совершению геноцида является отдельным преступлением, независимо от того, осуществляется (осуществлён) ли геноцид фактически или нет. Организованное Россией подстрекательство к геноциду, согласно выводам Анализа, состоит в следующем: а) Отрицание существования украинской идентичности. Высокопоставленные российские чиновники и комментаторы государственных СМИ неоднократно и публично отрицают существование отдельной украинской идентичности, имея в виду, что те, кто себя идентифицирует как украинец, угрожают единству России или являются нацистами, а значит, заслуживают наказания. Отрицание существования защищенных групп является специфическим показателем геноцида в соответствии с руководством ООН по оценке риска массовых зверств. b)Применение властями РФ принципа «зеркального обвинения» («Accusation in a mirror»), который авторы Анализа называют мощной, исторически повторяющейся формой подстрекательства к геноциду: преступник обвиняет потенциальную жертву в планировании или в совершении таких зверств, которые преступник планирует против жертвы, представляя предполагаемую жертву как экзистенциальную угрозу и обосновывая насилие против нее как якобы защитное и необходимое. Президент России Владимир Путин и российские чиновники сделали именно это, назвав поводом для вторжения в Украину совершенно ложное утверждение, что Украина совершила геноцид или уничтожила мирное население в поддерживаемых Россией сепаратистских районах. с) «Денацификация» и дегуманизация. Российские чиновники и государственные СМИ неоднократно ссылаются на «денацификацию» как на одну из главных целей вторжения и широко используют враждебную риторику, чтобы изобразить значительную часть или целое поколение украинцев как нацистов и смертельных врагов, делая их законными или необходимыми целями для уничтожения. d)Конструирование украинцев как экзистенциальную угрозу. В российском контексте организованная государством кампания подстрекательства откровенно связывает нынешнее вторжение с экзистенциальными битвами Советского Союза с нацистской Германией во Второй мировой войне, усиливая влияние пропаганды на российское общество в целях совершения или оправдания массовых зверств. За день до широко отмечаемого Дня Победы, отмечающего победу Советского Союза над нацистской Германией, президент Путин направил поддерживаемым Россией сепаратистам телеграмму, в которой утверждал, что россияне борются «за освобождение своей родной земли от нацистской грязи». Русская православная церковь публично подтвердила эту историческую параллель и высоко оценила борьбу России с нацистами. e) Понуждение российской аудитории совершать зверства или поддерживать их. Власти РФ отрицают зверства, совершенные ее силами, и вознаграждают военнослужащих, подозреваемых в массовых убийствах в Украине, что позволяет солдатам их совершать, а российской общественности – потворствовать им, совершать дальнейшие зверства. Эти власти могут непосредственно подстрекать общественность, направляя и усиливая свою пропаганду через контролируемый медиа-ландшафт и используя строгую цензуру относительно войны. Поставщиками подстрекательской пропаганды являются очень влиятельные политические, религиозные и государственные СМИ, включая президента Путина. Существуют убедительные доказательства того, что российские солдаты усвоили государственную пропаганду и либо выражали намерение геноцида, либо совершили зверства в ответ на это, хотя причинно-следственная связь не обязательна для установления подстрекательства. Есть обоснованные основания считать, делают вывод авторы Анализа, что эскалационная пропагандистская кампания РФ является прямым и публичным подстрекательством к геноциду против украинцев. Поведение деятелей, распространяющих подстрекающие сообщения, приписывается государству, поскольку они де-юре или де-факто являются государственными органами, включая главу государства, ключевых членов Государственной думы, руководителей силовых структур или государственных СМИ. Следовательно, есть обоснованные основания для заключения, что РФ несет ответственность государства за нарушение ст. III (с) Конвенции о геноциде (прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида). Авторы Отчета также заключают, что РФ допустила нарушение всех пунктов ст. II Конвенции: а) убийство членов группы, подвергающейся геноциду (массовые убийства гражданских лиц (Ирпень, Буча, Ворзель, Мотыжин и т.п.), неизбирательная бомбардировка жилых районов, умышленные нападения на укрытие, пути эвакуации и гуманитарные коридоры); b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы (массовые пытки украинцев); c) умышленное создание для любой группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее (разрушение жизненно важной инфраструктуры, уничтожение и изъятие предметов первой необходимости, гуманитарной помощи и зерна, препятствование доступу к воде, в частности, питьевой); d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы (изнасилование и сексуальное насилие, вызывающие хорошо задокументированные долгосрочные физические и биологические разрушения из-за экстремальных травм, которые приводят к самоубийствам, заболеваниям, передающимся половым путем, и неспособности или нежеланию продолжения рода). В частности, российские военные рассказывали женщинам и девушкам, что «они изнасилуют их до такой степени, что они не захотят сексуального контакта ни с одним мужчиной», чтобы не дать им родить украинских детей. В 2016 году следственная комиссия признала изнасилование геноцидом как мерой предотвращения рождения, в соответствии со ст. II (d), что также признано Международным судом, поскольку «влияет на способность членов группы к размножению»; е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую (массовый насильственный вывоз украинских детей в РФ). В заключение Анализа авторы подчеркивают, что Международный Суд очень четко определил обязательство препятствовать геноциду как требование к государствам-участникам «использовать все доступные им средства, чтобы предотвратить геноцид насколько это возможно». В этом контексте все государства должны использовать все доступные средства для публичного и частного воздействия на российских лидеров, чтобы они приняли меры для защиты уязвимых украинских граждан от неизбежной угрозы геноцида, среди прочего путем обеспечения гарантий безопасных гуманитарных зон и коридоров, доступа к медицинской помощи и предметов первой необходимости и привлечения к ответственности за жестокие преступления, совершенные российскими солдатами. В 1995 году, обращают внимание авторы Анализа, подробности массового убийства более 7000 боснийских мусульманских мальчиков и мужчин в Сребренице предстали перед международным сообществом только тогда, когда было слишком поздно предотвратить геноцид, произошедший в считанные дни. В 2022 году мы имеем возможность точно отслеживать подобные зверства, как они разворачиваются, и соответствующим образом реагировать. *** По данным на 28 мая 2022 года, признание действий российских войск в Украине геноцидом украинцев поддержали парламенты Эстонии, Латвии, Канады, Польши, Литвы и Чехии. https://hromadske.ua/ru/posts/uzhe-7-parlamentov-mira-priznali-dejstviya-rossijskih-okkupantov-genocidom-ukrainskogo-naroda-stefanchuk По данным на 24 июня 2022 года, двухпартийная группа депутатов Конгресса США представила резолюцию, характеризующую действия России в Украине как акт геноцида. В проекте резолюции утверждается, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе неизбирательные нападения на мирных жителей, прямые удары по родильным домам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев в Россию, соответствуют критериям, изложенным в статье II Конвенции о геноциде. Утверждая, что события в Украине могут представлять собой геноцид, резолюция указывает на заявления, сделанные в российских государственных СМИ и высокопоставленными официальными лицами, в том числе президентом России Владимиром Путиным, которые подрывают украинскую государственность и суверенитет; в резолюции Конгресса утверждается, что зверства были совершены с определенной целью. Ряд российских солдат и подразделений, которые обвинялись в совершении военных преступлений в киевском пригороде Буча, в частности в пытках, изнасилованиях и казнях мирных жителей, были награждены в апреле Путиным, который назначил 64-ю мотострелковую бригаду гвардейской и похвалил их за «массовый героизм и доблесть, стойкость и отвагу». Ранее президент США Джо Байден охарактеризовал зверства России в Украине как акт геноцида. Замечания Байдена поддержали премьер-министры Канады и Великобритании. https://foreignpolicy.com/2022/06/24/congress-declare-ukraine-russia-war-genocide/ Леонид Белкин