Росія починає нову концентрацію військ в Білорусі біля кордону з Україною

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у телеграм.
«Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі», – йдеться у повідомленні.
За офіційною версією, нарощування приутності російських військових у Білорусі необхідне для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО, зазначила розвідка.
Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі, вказали у ГУР.
«Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт», – йдеться у повідомленні.
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