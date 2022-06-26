У Франції оприлюднили деталі розмови Путіна та Макрона напередодні вторгнення РФ в Україну Путін поставив на розпад НАТО та G7 після вторгнення РФ в Україну, — Байден » Росія починає нову концентрацію військ в Білорусі біля кордону з Україною Росія збільшує військову присутність в Білорусі, попередили білоруських чиновників у Гомельській області Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у телеграм. «Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі», – йдеться у повідомленні. За офіційною версією, нарощування приутності російських військових у Білорусі необхідне для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО, зазначила розвідка. Для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі, вказали у ГУР. «Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт», – йдеться у повідомленні.