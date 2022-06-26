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На войну в Украине россиян будут брать сразу после школы

политика,армия,Вторжение в Украину 2022,госдума,могилизация

Воюющую в Украине российскую армию официально будут пополнять вчерашние школьники, в том числе не служившие по призыву, выяснила Би-би-си. Такую поправку рекомендовал принять Госдуме парламентский комитет обороны.

Поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Сейчас для этого нужно закончить техникум — оттуда выходят как минимум на год-два старше и с профессией. В конце мая власти разрешили пополнять армию более зрелыми контрактниками, отменив ограничения по предельному возрасту поступления на службу.

Правила заключения контрактов, установленные статьей 34 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», изменятся после принятия поправки, которую Госдума рассмотрит 28 июня во втором чтении законопроекта.

26 июня, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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