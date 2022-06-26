На саммите G7 пойдет речь об аналоге «плана Маршалла» для Украины

В замке Эльмау в Баварских Альпах в воскресенье открывается саммит «Группы семи» (G7). Президент США Джо Байден и лидеры Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии уже прибыли в Германию, как и руководство ЕС.

Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая и будет одной из главных тем. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече лидеров наиболее экономически мощных демократических стран будут обсуждаться меры, которые необходимо принять «в связи с войной в Украине и её последствиями, в связи с продовольственной и энергетической безопасностью, для реагирования на вызовы, связанные с климатом».

Президент Украины Владимир Зеленский приглашён для участия в саммите — по всей видимости, он выступит по видеосвязи. В Германию прибыли представители Индии, Сенегала, Аргентины, Индонезии, ЮАР. Они приглашены для обсуждения проблем продовольствия и климатических изменений.

Как отмечает DW, в ходе саммита речь может пойти об аналоге «плана Маршалла» для Украины. Об этом ранее говорил канцлер председательствующей в G7 Германии Олаф Шольц. «Нам потребуется еще много миллиардов евро и долларов на восстановление — и на это уйдут годы. Этого можно достичь только объединенными силами», — подчеркнул канцлер. Ожидается, что будут обсуждаться и новые санкции против России. Об одной из мер — запрете на импорт российского золота — уже договорились некоторые страны «семёрки».

Саммит продлится до 28 июня, после чего большинство его участников переместится в Мадрид на саммит НАТО. Там будут обсуждаться практические меры по поддержке Украины с военной точки зрения.