Лукашенко може залучити проти України 12-15 тис. білоруських військових

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо»

«Накази про переміщення військ і можливе вторгнення в Україну Лукашенко отримує з кремля. Лукашенко перетворився в гауляйтера Путіна. Ми ж бачимо, що він займається виправдовуванням дій Путіна. Коли він говорить про те, що білоруська армія не брала і не бере участь у війні проти України й це його заслуга, то це викликає дуже великі сумніви. Оскільки відразу після зустрічі Лукашенка та Путіна в Санкт-Петербурзі з території Білорусі полетіли ракети в Україну. І вже росіяни розконсервовують військову техніку в Білорусі і відправляють її на фронт в Україні», — пояснив Бульба.

Бульба також додав, що Лукашенко може залучити проти України тільки 3 бригади Сил спеціальних операцій Білорусі, які є найбільш боєздатні.

«Лукашенко і Путін може залучити проти України 3 бригади ССО Білорусі, які є найбільш боєздатні. Вони постійно проводять навчання з росіянами. Чисельність цих військ в Білорусі складає понад 9 тис. чоловік. Лукашенко також може залучити 120 мотопіхотну бригаду. Тобто, максимум, що може залучити Лукашенко проти України це 12-15 тис. білоруських військ», — додав Бульба.