Страны G7 запретят закупки российского золота Российская Федерация нарушает в Украине Конвенцию о геноциде: мнение авторитетных специалистов » ISW: Військове керівництво України прагне централізовано координувати партизанів Українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях. Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW) Деталі: Зазначається, що мета — підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами. Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом. Що передувало: Раніше ISW повідомляв, що партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.