Глава украинской военной разведки: Россия проводит тайную кампанию по мобилизации

Россия проводит тайную мобилизацию резервных сил для пополнения своей армии с целью захвата востока Украины, поэтому не стоит ждать в надежде, что наступательный потенциал Москвы иссякнет, заявил в субботу Кирилл Буданов, глава военной разведки Украины.

Отвечая на вопросы корреспондента «Рейтер» в Киеве, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что, по его мнению, Украина может добиться победы над Россией только с помощью военной силы.

«Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию», — сказал он.

«Мы не должны ждать чуда, что они (россияне) устанут и перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления», — сказал Буданов.

Он также отметил, что Россия задействовала в Украине в общей сложности 330 тыс. военнослужащих, что составляет треть всех ее вооруженных сил, и добавил, что эта цифра включает небоевой личный состав, к примеру персонал тылового обеспечения.

«Основную часть от этого числа составляет боевая часть, а это более 50% того, что есть в России на данный момент», — сказал он.

Буданов отметил, что он спокойно относится к возможности того, что Россия в конечном итоге открыто объявит мобилизацию, поскольку в этом случае президенту Владимиру Путину придется столкнуться с неудобными вопросами у себя дома.

«Они действительно боятся этого: это основная причина, по которой мобилизация происходит скрыто, в частности, с использованием [резервистов], — сказал он. — В воинских частях, принимавших участие в событиях 24 февраля, на сеодня, в большинстве случаев, личный состав сменился уже два, а то и три раза. Это плохо обученные бойцы, у которых отсутствует многолетняя подготовка».