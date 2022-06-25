Украинские войска покидают разрушенный в ходе боев Северодонецк

Сергей Гайдай, глава военной администрации Луганской области, заявил, что «не имеет смысла» дольше удерживать то, что он назвал разбитыми позициями. По его словам, украинские войска в Северодонецке получили приказ переместиться на новый рубеж.

Украина подтвердила, что российская армия полностью оккупировала этот город. Согласно сообщениям российских СМИ, около 2000 украинских военнослужащих в этом же районе — окружены силами российской армии.

Это наступление, кажется, приблизило Кремль к установлению полного контроля над Луганской областью, что является одной из заявленных Москвой целей войны.

Для удержания стабильных позиций в Луганской области Украине нужен «огневой паритет» с Россией, объяснил в пятницу командующий ВСУ своему американскому коллеге. «Мы обсудили оперативную ситуацию и доставку международной помощи», — написал в Telegram Валерий Залужний, после телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Марком Милли.

Украина заявила, что превосходящие силы российской артиллерии на фронтах Донбасса наносят значительный урон украинским войскам, и призвала западных партнеров поставлять больше оружия.

В пятницу высокопоставленный представитель Министерства обороны США высоко оценил решение ВСУ выйти из Северодонецка, назвав этот шаг «профессиональным» и «тактическим». «Они выбирают позицию, на которой они могут лучше защищаться», — сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.

Он также добавил, что российские силы смогли добиться успехов в районе Северодонецка весьма немалыми потерями. «Российские войска понесли тяжелые потери среди личного состава, а также большие потери в технике. Очевидны все признаки истощения их боевых частей и ослабления морального духа. Это сильно влияет на их способность быстро продвигаться вперед», — добавил высокопоставленный источник в Пентагоне.

Официальные лица США на этой неделе пообещали, что Соединенные Штаты предоставят Украине еще 450 миллионов долларов в виде помощи в области безопасности, включая дополнительные ракетные системы большей дальности. Эта поддержка будет осуществлена помимо помощи в один миллиард долларов, о которой было объявлено неделю назад.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил в пятницу, что украинские военные уже тренируются на четырех дополнительных ракетно-артиллерийских системах (HIMARS). Имея дальность около 70 километров, HIMARS может уничтожать цели на в два раза большем расстоянии, чем другие минометные и артиллерийские системы, находящиеся в настоящее время на вооружении ВСУ.

«Если посмотреть на фактические расстояния, которые потребуются украинцам для размещения своих систем, и на реальные позиции российских войск, с которыми они воюют в Донбассе, то ВСУ не нужно ничего другого с большими показателями, — объяснил чиновник, — а эта дальность [70 километров] даст им значительные возможности и преимущество».

Тем временем, в оккупированном российскими войсками городе Херсоне на юго-востоке Украины в результате взрыва заминированного автомобиля погиб назначенный Москвой чиновник. Дмитрий Савлученко скончался после того, как его автомобиль взорвался в пятницу. Он возглавлял Управление по делам семьи, молодежи и спорта в так называемой «военно-гражданской администрации города», созданной оккупационными силами.

Представитель установленной Кремлем администрации в оккупированной Херсонской области Украины был убит в результате явного покушения, сообщил агентству Reuters заместитель главы этой администрации.

В пятницу в Брюсселе европейские лидеры встретились, чтобы подготовиться к дальнейшему сокращению поставок российского газа. Ранее Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

В телеобращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский сравнил решение ЕС с другими историческими моментами в прошлом Украины и заявил, что этот процесс необратим. «Сегодня Украина борется за свою свободу и эта война началась как раз тогда, когда Украина заявила о своем праве на свободу, на выбор своего будущего, — сказал Зеленский. — Мы видели [это будущее] в Европейском Союзе».