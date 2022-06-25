Страны G7: Россия ответственна за продовольственный кризис в мире

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) согласились в пятницу с тем, что российское вторжение в Украину вызвало нынешний глобальный продовольственный кризис, и ответственность за это несет Москва. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи глав дипломатических ведомств стран G7.

Согласно заявлению, Россия усугубляет проблему продовольственной безопасности своими блокадами и бомбардировками ключевой инфраструктуры в Украине.

Министры призвали Москву «прекратить атаки и угрозы и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия».

Главы дипломатических ведомств G7 выразили поддержку усилиям Организации Объединенных Наций и Еврокомиссии, предпринимаемым для перевозки украинского зерна как по морю, так и по железной дороге.

Ранее, Госдепартамент США тоже опубликовал заявление, в котором говорится, что Россия несет основную ответственность за глобальный продовольственный кризис.

«Нехватка продовольствия начала усиливаться еще до вторжения [в Украину], а война, объявленная Путиным, усилила эту тенденцию. Россия атакует украинские зерновые поля, нападает на торговое судоходство на Черном море и блокирует украинский зерновой экспорт. Россия также экспроприирует украинское зерно для получения выгоды, воруя его с украинских складов… Все эти действия усугубили положение с продовольственной безопасностью во всем мире», – говорится в заявлении Госдепартамента.

Кроме того, подчеркивают в американском дипломатическом ведомстве, Москва сознательно вводит в заблуждение мировое сообщество с помощью кампании дезинформации. Российские правительственные чиновники, государственные СМИ и прокремлевские источники, распространяющие дезинформацию, пытаются отвлечь внимание от ответственности России за ухудшение глобальной продовольственной безопасности, возлагая вину на страны Запада и Украину.

Масштабная дезинформационная кампания Кремля и его марионеток направлена на наиболее сильно пострадавшие от кризиса регионы: Ближний Восток и Африку.

«Попытки российского правительства уйти от ответственности… достойны осуждения. Этот кризис остро ощущается во многих странах Ближнего Востока и Африки, которые импортируют из Украины не менее половины своей пшеницы», – заявили в Госдепартаменте.

«Россия несет единоличную ответственность за этот продовольственный кризис, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации», – сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель, выступая 6 июня на заседании Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, который участвовал во встрече 24 июня в виртуальном формате, рассказал журналистам, что Токио намерен поддерживать экспорт зерна из Украины и планирует рассмотреть возможность оказания продовольственной помощи в ответ на глобальный продовольственный кризис.