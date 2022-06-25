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На Херсонщині окупанти планують 11 вересня провести псевдореферендум

Херсонська область

Про це повідомляє ОК «Південь».

Референдум на Херсонщині

Наміри окупаційної влади провести 11 вересня псевдореферендум, щоб долучитися до так званого «єдиного дня голосування», коли в Росії відбуватимуться вибори, знов не мають успіху й підтримки місцевого населення.

Окупанти не можуть навіть сформувати адміністрації на місцях через тотальний спротив херсонців співпрацювати з ними.

Ситуація на Херсонщині

Ворожі війська використовують всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об’єктів інфраструктури. У деяких окупованих селах відбулася ротація вояків, тож нові «асвабадітєлі» зухвало вдираються та оселяються у будинках людей, які евакуювалися.

В багатьох окупованих громадах ситуація критична. Через бойові дії села напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані рашистами. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.

25 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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