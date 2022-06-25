ISW: Росіяни спробують оточити Лисичанськ, перш ніж відновити наступ на Слов’янськ

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)
Деталі: ЗСУ, ймовірно, збережуть свою оборону навколо Лисичанська та продовжать виснажувати російські війська.
Водночас ISW пише, що українські війська, швидше за все, навмисно відступлять із Лисичанська, якщо росіяни загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.
Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Вони, ймовірно, зіткнуться з труднощами при оточенні Лисичанська через провал на Сіверському Донці у травні.
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