ISW: Росіяни спробують оточити Лисичанськ, перш ніж відновити наступ на Слов’янськ

Росіяни віддадуть перевагу оточити українські війська у Лисичанську та заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж поновити наступ на Слов’янськ.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ЗСУ, ймовірно, збережуть свою оборону навколо Лисичанська та продовжать виснажувати російські війська.

Водночас ISW пише, що українські війська, швидше за все, навмисно відступлять із Лисичанська, якщо росіяни загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Вони, ймовірно, зіткнуться з труднощами при оточенні Лисичанська через провал на Сіверському Донці у травні.