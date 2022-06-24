Вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєверодонецька Джерело: https://censor.net/ua/n3349894

Українські підрозділи залишають Сєверодонецьк Луганської області.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«Ми вийшли з Сєверодонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєверодонецька. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат», — інформує він.

«Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло. Українські воїни гідно бились за місто і зробили більше, ніж можливо у таких надзвичайно важких умовах. Без мостів та без понтонів, кожен день бою був суцільним героїзмом. Я напишу про це трохи пізніше. Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились до кінця», — додав Бутусов.

Нагадаємо, сьогодні зранку глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що захисники Сєверодонецька отримали команду відійти із міста на нові укріплені позиції.