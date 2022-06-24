ВМС России приказали заминировать черноморские порты Украины, – разведка США

Военно-морской флот России получил приказ поставить мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр в рамках блокады экспорта украинского зерна. Об этом со ссылкой на данные американской разведки сообщает The Guardian в пятницу, 24 июня.

Официальные лица США также обнародовали спутниковые снимки, показывающие ущерб, нанесенный российскими ракетными ударами в этом месяце по второму по величине зерновому терминалу Украины в Николаеве.

В среду, 22 июня, обстрелу подверглись резервуары для хранения подсолнечного масла в Николаеве.

Россия отрицает установку мин вокруг портов Черного моря и опровергает обвинения Киева, заявляя, что Украина сама минирует свои порты, указывает издание.

«У США есть информация о том, что Черноморский флот получил приказ эффективно блокировать украинские порты Одесса и Очаков. Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления России о том, что она не минирует северо-западную часть Черного моря, Россия на самом деле размещает мины в Черном море возле Очакова. У нас также есть данные о том, что российские войска ранее заминировали реку Днепр«, — пишет The Guardian.

Американский чиновник указал, что действия России привели к прекращению морской торговли в северной трети Черного моря и сделали этот регион небезопасным для судоходства.

Как сообщали Українські Новини, 28 марта Министерство обороны Турции сообщило, что обнаружило мину в Черном море недалеко от границы с Болгарией.