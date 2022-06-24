Національна поліція арештувала будівлю «Росатому» у центр » Верховный суд США отменил конституционное право на аборты Миллионы женщин в США потеряют право на аборты после того, как Верховный суд отменил постановление 50-летней давности, легализовавшее его по всей стране. Речь идет о деле «Роу против Уэйда» — историческом решении Верховного суда США 1973 года о законности абортов. Отныне федеральные законы больше не гарантируют права, касающиеся абортов, и отдельные штаты могут самостоятельно запрещать эту процедуру. Ожидается, что ограничения или запреты будут введены в половине американских штатов и коснутся около 36 млн женщин репродуктивного возраста. 13 штатов уже приняли законы, которые автоматически запрещают прерывание беременности после решения Верховного суда. Пропустить контент из Twitter, 1 Контент из Twitter окончен, 1 Генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт уже подписал закон о запрете абортов, о чем сообщил в «Твиттере». В мае законодатели Оклахомы приняли закон, запрещающий аборты после зачатия, что, по мнению критиков, сделало его наиболее жестким подобным актом в США. Законопроект запрещает все аборты, кроме как для спасения жизни женщины или если беременность стала результатом изнасилования или инцеста. Незадолго до этого в прессе появились утечки о том, что Верховный суд может отменить решение 1973 года. Штаты США, в которых у власти находятся республиканцы, активно проводят в жизнь законопроекты, ограничивающие доступ к абортам. Демократы традиционно выступают против подобных ограничений.