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В окупованому Маріуполі проводять “перепис населення”

В окупованому Маріуполі проводять &#8220;перепис населення&#8221; &#8211; ГУР Міноборони

В окупованому Маріуполі проводять “перепис населення”. Місцевим жителям заборонили залишати місто.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ГУР Міноборони.

“В окупованому Маріуполі проводиться так званий “перепис населення”. Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати “налагодження мирного життя””, — ідеться в дописі.

Більшість населення Маріуполя не має жодного заробітку, але ціни в місті постійно зростають.

“Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води становить близько 100 гривень, кілограму свинини — 600 гривень. Також у місті працюють приватні похоронні команди з РФ. Ціна їхніх “послуг” — 10 000 гривень за одне тіло”, — зазначили в розвідці.

24 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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