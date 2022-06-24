В Херсоні українські партизани ліквідували колаборанта

У Херсоні ліквідували проросійського активіста й зрадника Дмитра Савлученка: партизани підірвали його автівку.

Про це повідомив депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“У наших партизан ще одна перемога — вбито “начальника департаменту сім’ї, молоді та спорту окупаційної Херсонської ВЦА” Дмитра Савлученка. Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона”, – написав Хлань у Facebook.

Місцеві соцмережі публікують фото та відео після вибуху та повідомляють, що у машині здетонували боєприпаси.

Як повідомлялося 18 червня, у Херсоні вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi, за кермом якого був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою.