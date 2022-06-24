Украинский Праведник народов мира в 93 года бежал от российских войск



93-летний Александр Слободянык, Праведник народов мира, вынужден был бежать от российских оккупантов и остался без крыши над головой. Его историю проекту Ukrainian Jewish Encounter рассказал израильский журналист Шимон Бриман.

Александр Алексеевич Слободянык последние десятилетия жил в селе на берегу Днепра в Херсонской области. В конце февраля российские войска вторглись в Украину, и населенный пункт стал ареной боевых действий.

Пожилой мужчина и его семья провели целый месяц в холодном подвале без воды, газа и электричества. На тот момент около 40 процентов домов в селе были разрушены. Сейчас, на четвертом месяце войны, почти невозможно представить уровень разрушений в деревне.

Зять Александра, Сергей, дождавшись затишья в боевых действиях, вывез всю семью на машине через линию фронта из оккупированной зоны на территорию, контролируемую Украиной. Спасаясь от российских «денацификаторов», пожилой человек оставил почти все свое имущество – но забрал с собой грамоту и медаль, полученные в музее «Яд ва-Шем».

Семья нашла временное убежище в Полтавской области. Позже ей помог главный раввин Украины Моше Реувен Асман. Он снял для беженцев квартиру на пять месяцев, но это лишь временное место жительства. 93-летний Праведник народов мира остался без крыши над головой.

Александр Слободянык попросил помощи у еврейского народа и международных организаций. Журналист Шимон Бриман перевел его обращение на русский и английский языки. Приводим его полностью.

«Я, Слободянык Александр, прожил жизнь на своей родной земле, в селе на Херсонщине, среди прекрасных людей, в кругу любящей семьи.

Мог ли я подумать, что в возрасте 93 лет я буду вынужден покинуть дорогие сердцу места, дом, который построил своими руками, и имущество, и поехать за сотни километров от обстрелов артиллерии российских оккупантов?

Оставаться под оккупацией российского войска не было сил, потому что они уничтожают на своем пути дома, автомобили, людей, не жалея ни детей, ни женщин, ни стариков.



Думал ли я, что в моей жизни доведется второй раз увидеть фашистов в моем доме?..

В 1993 году мне присвоено звание Праведника народов мира в «Яд ва-Шем». В годы Второй Мировой войны я со своими родителями спасал жизни евреям, рискуя своей жизнью, а сейчас, когда мы покинули свой дом, мне приходится просить о помощи для приобретения жилья, у еврейского народа».

Зять Александра, 62-летний Сергей, рассказывает: «Дедушка плачет. Он хочет домой, но куда? Там стреляют!»



По словам Сергея, их семью пригласили переехать в Германию, но они не хотят разлучаться. Мать Сергея прикована к постели, а самому Александру тяжело дался бы переезд. Поэтому семья хотела бы купить жилье в Полтавской области.

Журналист, рассказавший историю Александра Слободяныка, призвал международные еврейские организации помочь ему.

«За десятки лет существования международной еврейской организации Claims Conference ее бюджет на компенсацию жертвам Холокоста превысил один миллиард долларов. Эта организация обычно не покупает квартиры для Праведников народов мира. Но сейчас перед нами исключительный случай, возникший из-за варварской агрессии России против Украины. Может быть, Claims Conference найдет – в этом исключительном случае – 30 тысяч долларов на покупку скромного домика в Полтавской области для единственного бездомного Праведника народов мира и его семьи?» – задается вопросом Шимон Бриман.

Во время Второй мировой войны семья Александра Слободяныка жила в городе Бершади в Винницкой области Украины. В период нацистской оккупации его отец Алексей Слободяник был подпольщиком. Он работал в ресторане, где подслушивал разговоры оккупантов и передавал информацию в подполье.

В 1942 году немцы свезли евреев Бессарабии и Буковины в гетто в Бершади. Однажды Алексей заметил голодного еврейского мальчика, который пролез под колючую проволоку и выбрался из гетто в поисках еды. Этим мальчиком был десятилетний Давид Гершенхорн.

Алексей покормил мальчика на кухне ресторана, потом привел домой. Он сказал своему сыну Сашко, что привел ему младшего брата и что теперь они будут жить вместе. Алексей и его жена Матрена сделали все возможное, чтобы Давид чувствовал себя как дома. Сашко научил его украинскому языку. Слободяныки, отец и сын, тайно приносили в гетто продукты для матери Давида, Доры, а позже помогли ей покинуть лагерь в украинской крестьянской одежде. Месяц она тайно жила в доме Слободяныков. В конце концов ее отправили к родственникам семьи в далекое село.

Алексей Слободянык вступил в партизанский отряд, был ранен и позже скончался от ран. Но его жена продолжала заботиться о Давиде Гершенгорне как о собственном сыне. В марте 1944 года эти территории были освобождены. Давид и Дора Гершенгорн вернулись в Молдову.

Когда Александр Слободянык вырос, он много лет работал на шахтах Донбасса. Давид Гершенгорн смог найти его только в 1975 году, когда Александр поселился в Херсонской области. Их семьи подружились. Позже Гершенгорны иммигрировали в США. В 1993 году Давиду Гершенгорну удалось добиться того, чтобы Алексею, Матрене и Александру Слободяныкам было присвоено звание Праведников народов мира. Давид Гершенгорн умер в Нью-Йорке в 2021 году в возрасте 90 лет.